РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Сотрудники Госжилинспекции Московской области помогли жителям многоквартирного дома в Балашихе вернуть более 307 тысяч рублей, переплаченных за его содержание, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители дома №3 в квартале Изумрудный Балашихи сообщили в надзорное ведомство, что управляющая компания «Катюшки» неправильно производит расчет платы за содержание жилого помещения, завышая ее. В ходе проверки инспекторы выявили, что с января 2017 года УК при начислении платы на содержание общедомового имущества вместе с площадью мест общего пользования (2858,4 квадратных метра) учитывала также технические помещения (1008,3 квадратных метра).

«Управляющей организации «Катюшки» выдано предписание о корректировке начислений без учета технических помещений в течение 1,5 месяцев. В Госжилинспекцию были представлены документы, подтверждающие исполнение предписания. Жителям 182 квартир и собственникам 3 нежилых помещений возвращено 307 тысяч 730 рублей 28 копеек», – говорится в сообщении.

В распоряжении Министерства ЖКХ Московской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах» указано, что площади чердаков, подвалов, технических этажей в данном случае учитываться не должны.

«Жители обязаны оплачивать только содержание лестниц и лестничных площадок, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны», – заключается в материале.