РИАМО - 20 июн. Дорожные службы Подмосковья проводят дополнительные работы по содержанию региональных дорог в Коломенском городском округе в связи с проведением марафона «Сила духа» 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут забега проходит по двум региональным автодорогам. Марафон начнется в подмосковном селе Шкинь, далее через деревню Подмалинки и завершится в деревне Богдановка.

«В рамках подготовки к мероприятию дорожные службы проводят дополнительные работы по содержанию на участках, вошедших в маршрут. Комплекс дополнительных мероприятий проводят на двух участках региональных дорог: Коломна-Малино-Черкизово-Непецино-Шкинь с 0 по 7,5 километр и «Подъезд к деревне Подмалинки» с 0 по 2 километр», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что все работы по подготовке дорожной инфраструктуры к забегу должны завершить 21 июня.

На участках ведутся работы по асфальтированию посадочных площадок. Кроме того, там косят траву, очищают прибордюрные части, моют и красят дорожные знаки и указатели, меняют бортовой камень. Также будет проведена дополнительная очистка проезжей части и установка информационных стендов.