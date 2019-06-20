РИАМО - 20 июн. Рядом с четырьмя новыми станциями Сокольнической линии высадят свыше 3,2 тысячи деревьев и 50 тысяч различных кустарников, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«На всех станциях мы завершили основные работы по благоустройству: вымостили дорожки гранитным камнем, уложили в совокупности более 330 тысяч квадратных метров газонов, установили декоративные ограждения. <…> С учетом дополнительных сезонных посадок, намеченных на сентябрь, в районах станций будет высажено более 3,2 тысячи деревьев и 50 тысяч кустарников», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На станции метро «Прокшино» уже уложено около 60 тысяч квадратных метров газонов, установлено 30 скамеек, 24 вазона с цветами, 30 урн. Разбиты дорожки к прилегающим СНТ.

На станции «Ольховая» площадь цветников и газонов — около 80 тысяч квадратных метров. Там появилось 100 скамеек, 55 индивидуальных навесов, 16 качелей, 10 вазонов с цветами и 42 урны. Вдоль аллеи посажены декоративные кустарники.

На станции «Филатов луг» площадь газонов и цветников — 35 тысяч квадратных метров. Установлено 37 скамеек, 8 навесов, 10 качелей и 29 урн.

На станции «Коммунарка» площадь газонов составила почти 41 тысячу квадратных метров, еще более 110 тысяч квадратных метров газонов обустроено на прилегающих территориях АДЦ «Коммунарка». На территории около станции установлены 47 скамеек, 10 пергол, 12 качелей, 33 вазона с цветами и 18 урн.

По словам Хуснуллина, у новых станций метро разбиты полноценные скверы для отдыха жителей и гостей новой Москвы.

Длина нового участка Сокольнической линии составляет 12 километров. Он проходит от станции метро «Саларьево» до «Коммунарки». С открытием новых станций жители смогут экономить на поездках в метро до часа в день.

Новый участок метро «Саларьево» — «Коммунарка»: «красная» линия выросла еще на 4 станции>>