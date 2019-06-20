Президент России Владимир Путин в четверг провел 17-ю по счету прямую линию и более 4 часов отвечал на вопросы россиян. Всего ему поступило более 1 миллиона 800 тысяч вопросов. В этом году президент впервые провел совещание с чиновниками накануне прямой линии по обращениям граждан. В том числе, Путин затронул проблемы низких зарплат, мусора и коррупции, резонансное «дело Голунова», а также ответил на традиционный блиц с острыми и шуточными вопросами. Редакция РИАМО собрала самые интересные ответы президента во время большого общения со страной.

О низких зарплатах россиян

Одним из первых президенту был задан вопрос о низком уровне доходов и бедности россиян. Путин признал, что реальные доходы граждан России сокращались в течение нескольких лет. Но сейчас они постепенно начали восстанавливаться. По его словам, средняя начисленная заработная плата в прошлом году составила 33,2 тысячи, а в этом году – почти 44 тысячи, по последним данным – 45 тысяч рублей.

«Я хочу, чтобы люди у экрана на меня не сердились – я говорю о средних цифрах зарплат. У нас большая разница и по отраслям, и по регионам», - отметил Путин.

О больших зарплатах чиновников

Президент также объяснил, почему нельзя снизить зарплаты топ-менеджерам госкорпораций.

«Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. В конечном итоге это отразится на благосостоянии страны, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать», - сказал Путин.

О тарифах за мусор

На вопрос 15-летнего видеоблогера Кати о раздельном сборе мусора, президент заметил, что «никто не хочет, чтобы рядом с домом были полигоны, и мусор приходится везти дальше», а это может быть дороже.

Рост тарифов за мусор неизбежен – для этого необходимо иметь лишние деньги, но люди должны видеть результат, отметил Путин.

По его словам, долгосрочная программа предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора в России. Объем финансирования – более 300 миллиардов рублей, из них треть бюджетных средств, остальное – инвесторы.

Про фейковые новости

Путин заявил, что вводить в России уголовную ответственность за целенаправленное распространение заведомо ложных новостей рано.

«Проблема существует и становится все более острой. Давайте посмотрим на правоприменительную практику, поймем, достаточно ли этого. Или нужно что-то сделать дополнительное», - сказал он.

Про коррупцию

Путин заверил, что жесткая борьба с коррупцией в России продолжится.

«Часто мне говорят, может, мы это закроем? У меня всегда один ответ – нет. Дела, связанные с коррупцией, наживой за счет граждан, всегда нужно доводить до конца и делать это гласно», - заявил президент.

По его словам, когда узнаешь о таких коррупционных делах, как миллиарды Захарченко, «нет печатных слов».

Про суверенный Интернет

На вопрос блогера Амирана Сардарова о том, зачем был принят закон о суверенности Рунета, президент заверил, что речь об изоляции не идет, а новый закон направлен на защиту Рунета от внешних угроз.

«Наш закон направлен на поддержание стабильной работы нашего сегмента Интернета в случае подобных угроз», – пояснил глава государства.

Про «дело Голунова»

На вопрос о резонансном деле с арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке распространения наркотиков, но через неделю освободили, Путин ответил, что правоохранительные органы выявят всех виновных.

«Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», - сказал Путин.

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Про свежеокрашенную траву

На вопрос о том, не хотел бы он отправиться в путешествие по России инкогнито, как в известном фильме «Каникулы президента», Путин ответил, что много ездит по России.

«Я езжу по стране. И смотрю. И даже, не побоюсь этого слова и этих выражений, через свежеокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях, на месте».

Он также признался, что хотел бы отдохнуть свободно и неузнаваемо, но это невозможно.

Про главную проблему России

По мнению Путина, ключевая проблема страны – рост производительности труда. Он отметил, что это напрямую связано с качеством жизни людей.

Также он пошутил, что для замены неэффективных чиновников на роботов нужно будет обратиться к «Касперскому» или «Яндексу».

Про вежливость

Во время блиц-опроса Путина спросили: «Нас все поливают, а вы называете всех партнерами. Почему вы такой вежливый?»

На это президент отметил, что вырос в Питере, в культурной среде.

«Я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, в питерском <…> А если у кого-то не хватает культуры, то это их проблема», - сказал Путин.

«Россия – высокообразованная страна с высоким уровнем культуры, про это я никогда не имею права забывать», – добавил он, отметив, что это важно для благополучия граждан.

Про инопланетянина

На традиционный вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом, Путин сказал: «Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок».

Путин также опроверг информацию о том, что он – инопланетянин. «Нет. У меня есть доказательства», - заявил президент.

Про стыд

Путин признался, что ему бывает стыдно, как и любому нормальному человеку.

«Это нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию непросто», — сказал Путин.

Он рассказал историю о том, как в начале 2000-х годов, во время одной из поездок по стране, к нему обратилась женщина и передала свою просьбу в записке, но помощники президента потеряли ее. За это Путину, по его собственному признанию, стыдно до сих пор. Он добавил, что все, что до него доходит, попадает лично в руки, он старается решить.