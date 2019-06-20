Президент России Владимир Путин в четверг провел 17-ю по счету прямую линию и более 4 часов отвечал на вопросы россиян. Всего ему поступило более 1 миллиона 800 тысяч вопросов. В этом году президент впервые провел совещание с чиновниками накануне прямой линии по обращениям граждан. В том числе, Путин затронул проблемы низких зарплат, мусора и коррупции, резонансное «дело Голунова», а также ответил на традиционный блиц с острыми и шуточными вопросами. Редакция РИАМО собрала самые интересные ответы президента во время большого общения со страной.
О низких зарплатах россиян
Одним из первых президенту был задан вопрос о низком уровне доходов и бедности россиян. Путин признал, что реальные доходы граждан России сокращались в течение нескольких лет. Но сейчас они постепенно начали восстанавливаться. По его словам, средняя начисленная заработная плата в прошлом году составила 33,2 тысячи, а в этом году – почти 44 тысячи, по последним данным – 45 тысяч рублей.
О больших зарплатах чиновников
Президент также объяснил, почему нельзя снизить зарплаты топ-менеджерам госкорпораций.
«Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. В конечном итоге это отразится на благосостоянии страны, потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать», - сказал Путин.
О тарифах за мусор
На вопрос 15-летнего видеоблогера Кати о раздельном сборе мусора, президент заметил, что «никто не хочет, чтобы рядом с домом были полигоны, и мусор приходится везти дальше», а это может быть дороже.
По его словам, долгосрочная программа предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора в России. Объем финансирования – более 300 миллиардов рублей, из них треть бюджетных средств, остальное – инвесторы.
Про фейковые новости
Путин заявил, что вводить в России уголовную ответственность за целенаправленное распространение заведомо ложных новостей рано.
«Проблема существует и становится все более острой. Давайте посмотрим на правоприменительную практику, поймем, достаточно ли этого. Или нужно что-то сделать дополнительное», - сказал он.
Про коррупцию
Путин заверил, что жесткая борьба с коррупцией в России продолжится.
По его словам, когда узнаешь о таких коррупционных делах, как миллиарды Захарченко, «нет печатных слов».
Про суверенный Интернет
На вопрос блогера Амирана Сардарова о том, зачем был принят закон о суверенности Рунета, президент заверил, что речь об изоляции не идет, а новый закон направлен на защиту Рунета от внешних угроз.
«Наш закон направлен на поддержание стабильной работы нашего сегмента Интернета в случае подобных угроз», – пояснил глава государства.
Про «дело Голунова»
На вопрос о резонансном деле с арестом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке распространения наркотиков, но через неделю освободили, Путин ответил, что правоохранительные органы выявят всех виновных.
Иван Голунов на свободе: как четвертая власть спасла журналиста.
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Про свежеокрашенную траву
На вопрос о том, не хотел бы он отправиться в путешествие по России инкогнито, как в известном фильме «Каникулы президента», Путин ответил, что много ездит по России.
Он также признался, что хотел бы отдохнуть свободно и неузнаваемо, но это невозможно.
Про главную проблему России
По мнению Путина, ключевая проблема страны – рост производительности труда. Он отметил, что это напрямую связано с качеством жизни людей.
Также он пошутил, что для замены неэффективных чиновников на роботов нужно будет обратиться к «Касперскому» или «Яндексу».
Про вежливость
Во время блиц-опроса Путина спросили: «Нас все поливают, а вы называете всех партнерами. Почему вы такой вежливый?»
На это президент отметил, что вырос в Питере, в культурной среде.
«Россия – высокообразованная страна с высоким уровнем культуры, про это я никогда не имею права забывать», – добавил он, отметив, что это важно для благополучия граждан.
Про инопланетянина
На традиционный вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом, Путин сказал: «Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок».
Путин также опроверг информацию о том, что он – инопланетянин. «Нет. У меня есть доказательства», - заявил президент.
Про стыд
Путин признался, что ему бывает стыдно, как и любому нормальному человеку.
Он рассказал историю о том, как в начале 2000-х годов, во время одной из поездок по стране, к нему обратилась женщина и передала свою просьбу в записке, но помощники президента потеряли ее. За это Путину, по его собственному признанию, стыдно до сих пор. Он добавил, что все, что до него доходит, попадает лично в руки, он старается решить.
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