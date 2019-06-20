РИАМО - 20 июн. Ввоз карантинных свежих абрикосов из Центральной Азии пресекли в аэропорту «Внуково» в Москве, во время фитосанитарного контроля выявили насекомое-вредитель – персиковую плодожорку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники ведомства обнаружили карантинные фрукты в ручной клади пассажира, который прибыл рейсом из Республики Таджикистан. На свежие абрикосы действуют временные ограничения на ввоз.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.

Гусеницы персиковой плодожорки повреждают плоды разнообразных диких и культурных плодовых семейства розоцветные, как семечковых, так и косточковых пород: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника и рябины.

При повреждениях появляются следующие симптомы: из зараженных персиковой плодожоркой яблок в местах внедрения гусениц обычно выделяется камедь, груши желтеют и быстро загнивают, абрикосы неравномерно созревают. В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы вредителя могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и вызывать их загнивание.