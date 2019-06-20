РИАМО - 20 июн. Гостями следующего общегородского выпускного в парке Горького могут стать пары, которые познакомились на выпускном вечере в столичном парке, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.

Калина предложил на следующий выпускной в парке Горького пригласить пары, которые познакомились на выпускном в столичном парке в текущем году.

«Давайте на следующий год пригласим тех, кто подружился или поженился на выпускном. Нам же теперь легко проверить. У вас есть вся база данных, кто был, а кого не было. Давайте объявим какое-нибудь мероприятие, что мы их приглашаем в парк Горького на следующий выпускной. И придумаем что-нибудь интересное», – сказал Калина.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что в городе уже есть семья, ставшая результатом совместного проведения выпускного.

«Они из разных школ и районов встретились, там (в парке Горького - ред.) познакомились. Мальчик из Капотни и девочка из Кунцева, то есть физически у них не было возможности когда-нибудь познакомиться. А вот центром притяжения оказался парк Горького», – подчеркнул Кибовский.

Общегородской выпускной начнется в парке Горького вечером в четверг и продлится до 6 утра пятницы. В этом году парке соберется рекордное количество московских школьников – более 27 тысяч человек из 338 школ. Для выпускников подготовлена обширная развлекательная программа, в которой примут участие 40 популярных артистов, в том числе Егор Крид, Feduk и Ольга Бузова. В полночь запустят праздничный фейерверк.