РИАМО - 20 июн. Предоставление сертификатов на жилье по программе «Социальная ипотека» для медиков, учителей, и воспитателей в Подмосковье будет продолжено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблему жилья для врачей в небольших населенных пунктах.

«Для любого специалиста свое жилье – это уверенность в завтрашнем дне и стимул хорошо работать. С 2016 года в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека», по которой сертификаты на приобретение жилья получили почти 900 медиков. <…> Мы обязательно продолжим эту программу, будем выделять средства на то, чтобы люди самых важных профессий – врачи, учителя, воспитатели, ученые – приезжали в Подмосковье и оставались здесь жить», – написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, все просьбы, заявленные на прямой линии президента, будут отработаны в кратчайшие сроки.

«Держу на контроле», – заключил губернатор.

С 2016 года в Подмосковье реализуется уникальная программа «Социальная ипотека», которая позволяет улучшить жилищные условия молодым ученым и уникальным специалистам, врачам, учителям, воспитателям и тренерам. Программа направлена на укрепление кадрового состава организаций региона в сфере здравоохранения, образования, науки и промышленности.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.