РИАМО - 20 июн. На Химкинском водохранилище на северо-западе Москвы спасатели вытащили из воды мужчину, который на спор спрыгнул с моста, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Мужчина 1988 года рождения прыгнул с моста в воду. Спасатели поисково-спасательной станции на Химкинском водохранилище во время патрулирования заметили происходившее, подняли его с поверхности воды, на катере оказали первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина, житель Химок, отказался от помощи медиков.

Свой прыжок с моста мужчина объяснил тем, что поспорил с друзьями, после чего самостоятельно ушел домой.