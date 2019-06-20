РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В четверг в подмосковном Подольске столкнулись три грузовика, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел в четверг на Симферопольском шоссе недалеко от гипермаркета «Карусель».

«Когда я ехал из Москвы в Подольск на въезде в город у светофора, недалеко от гипермаркета «Карусель» стоял паровозик из трех врезавшихся друг в друга грузовиков. В двух машинах была достаточно сильно повреждена кабина, но пострадавших я не видел», – сказал свидетель.

По его словам, движение в этом месте практически не было затруднено.