РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Госжилинспекция Московской области оштрафовала управляющую компанию (УК) ООО «Технологии комфорта» за нарушения в содержании подъездов дома №13 по улице Шестая в микрорайоне Ольгино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №13 по улице Шестая в микрорайоне Ольгино сообщили в надзорное ведомство, что общедомовое имущество находится в плохом состоянии. В ходе проверки инспекторы выявили факт захламления мест общего пользования посторонними предметами.

«Мусорные камеры эксплуатировались как складские, пространства под лестничными маршами были загромождены мебелью и дверными коробками. Помещение для консьержа в подъезде №4 использовалось сотрудниками УК ООО «Технологии комфорта» как мастерская, а в подъезде №5 – как складское, для хранения легковоспламеняющихся веществ, искусственной елки и строительных мешков», – говорится в сообщении.

УК предписали в течение месяца устранить выявленные нарушения.

«Контрольная проверка показала, что сотрудники УК ООО «Технологии комфорта» выполнили необходимые работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние в установленные предписанием сроки», – добавляется в материале.

В отношении УК возбудили административный протокол по статье «За нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Организация заплатила штраф в размере 25 тысяч рублей.