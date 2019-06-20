РИАМО - 20 июн. В городском округе Красногорск нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по устройству тротуаров вдоль автомобильных дорог, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку ООО «Мосстрой» на участие, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Организацией электронного аукциона занимались администрация городского округа Красногорск и муниципальное казенное учреждение «Красногорский центр торгов». Общество с ограниченной ответственностью «Мосстрой» пожаловалось на них в ФАС, так как посчитало, что отказ в участии в электронных торгах был незаконным.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий Администрации и Учреждения и признало жалобу ООО «Мосстрой» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также, Московское областное УФАС выдало администрации городского округа Красногорск и МКУ «Красногорский центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.