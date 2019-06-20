РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. В подмосковных Люберцах прошло совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия, в его рамках предложили создать в Подмосковье экспертно-рабочую группу по восстановлению усадеб, сообщил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов.

В четверг в музее «Дом Круминга» в Люберцах прошел круглый стол, на котором обсудили практику применения арендной платы для объектов культурного наследия в Подмосковье, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Всего на территории области их 12.

«Шесть лет работает льготная программа аренды, по которой, при выполнении условий, платят рубль за квадратный метр. После сегодняшнего совещания мы поняли, что уже имеющийся механизм нужно совершенствовать. Нужно оказывать арендаторам содействие в вопросах эксплуатации усадеб, а также наладить механизм последующей продажи, ведь мы хотим сохранить объекты культурного наследия. Мы создадим экспертно-рабочую группу с участием арендаторов усадеб и комитетами Мособлдумы с тем, чтобы решать эти вопросы», – сказал Рожнов.

Такого же мнения придерживается председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин. Он считает, что необходимо также помогать арендаторам оформлять земли, проводить газ и другие коммуникации.