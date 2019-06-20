РИАМО – 20 июн. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему бывает стыдно, как и любому нормальному человеку, и поделился историей, за которую ему стыдно до сих пор.

В ходе прямой линии у главы государства спросили, бывает ли ему стыдно.

«Это нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию непросто. Конечно, да, надеюсь, как и любому человеку нормальному», — сказал Путин.

Он поделился историей, которая с ним произошла в начале 2000-х годов, и отметил, что говорить об этом сложно.

«Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. Куда-то мы прилетели, в какой-то регион, уже конец рабочего дня, <…> к ночи, темно, <…>, слякоть, грязь. Я пробирался по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина уже преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку, я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам. И ее потеряли», — рассказал президент.

Он признался, что никогда этого не забудет и ему до сих пор стыдно за этот случай.

«Все, что до меня доходит, в руки попадает, стараюсь отработать по полной», — подчеркнул Путин.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.

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