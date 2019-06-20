РИАМО – 20 июн. Подростков, оставшихся на каникулах в Москве, приглашают принять участие в проекте «Лето моей карьеры», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Лето моей карьеры» пройдет с 1 июля по 16 августа. В нем бесплатно могут принять участие подростки от 14 до 18 лет. Проект организован центром занятости «Моя карьера», – говорится в сообщении.

С 1 июля по 20 августа ученики старших классов и выпускники школ получат возможность определиться с выбором будущей профессии, побывать на предприятиях и в компаниях столицы, а также пообщаться с успешными бизнесменами, учеными, музыкантами и артистами.

Кроме того, подростки смогут принять участие в различных тренингах и деловых играх.

Проект «Лето моей карьеры» – часть программы «Лето в новом формате», разработанной департаментом труда и социальной защиты Москвы.

«Проект поможет школьникам и выпускникам познакомиться с вариантами существующих на рынке труда профессий, сделать первые шаги в построении личной карьеры, поучаствовать в рабочем процессе и перенять опыт у настоящих профессионалов. Приобретенные первичные навыки ребята смогут использовать для дальнейшего развития, ведь те знания, которые они получат на стажировках и тренингах, – это первая сознательная ступень в мир огромных возможностей», – подчеркнула руководитель программы «Лето в новом формате» Юлия Дорожинская.

В проекте организуют два потока продолжительностью по три недели. Первый продлится с 1 по 19 июля, второй – с 29 июля по 16 августа. Занятия будут проводиться ежедневно (кроме выходных) в течение трех недель. Учащихся ждут в школах и культурных центрах трех районов Москвы: Строгина, Красносельского и Люблина. Продолжительность занятий – три часа 55 минут. Программа потоков одинаковая.

Участников проекта «Лето моей карьеры» ждет цикл тренингов, направленных на формирование навыков общения, а также на работу в команде. На занятиях ребятам помогут развить свой эмоциональный интеллект, то есть научат понимать причину возникновения тех или иных эмоций, а также управлять ими.

«Им объяснят, как сохранять личные границы и не нарушать чужие. Кроме того, школьники примут участие в деловых играх, на которых можно будет научиться стратегическому мышлению, умению работать в команде, вести дискуссию и приводить аргументы в защиту своей точки зрения», – перечисляется на сайте.

В программу проекта «Лето моей карьеры» включено и несколько экскурсий по известным столичным компаниям и предприятиям.

«На них ученики и выпускники школ смогут увидеть, как устроен успешный бизнес изнутри, и узнать, какие профессии сейчас востребованы. Например, школьники посетят завод по производству газированного напитка, где познакомятся с технологическими особенностями его изготовления. Кроме того, участники проекта смогут попасть на экскурсию в музей страховой компании, где им расскажут об особенностях работы в страховом бизнесе», – дополняется в сообщении.

На встречах с известными предпринимателями, учеными, актерами и музыкантами подростки узнают истории их успеха. Своим опытом с ребятами поделится Ярослав Савин, профессиональный управленец, мотивационный и бизнес-спикер. Ребята также смогут пообщаться с Акжаной Абдикаримовой – российской легкоатлеткой, серебряным призером чемпионата Европы и мира по легкой атлетике, членом национальных параолимпийских сборных по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону.

В конце обучения ребятам предложат создать, защитить и реализовать социальный проект для своего района или дома. Например, это может быть помощь пожилым людям или организация игр для детей на свежем воздухе.

«Если школьник ежедневно будет посещать все мероприятия проекта, ему выдадут сертификат об участии», – разъясняется в материале.

Для того чтобы принять участие в проекте «Лето моей карьеры», необходимо зарегистрироваться на сайте www.летомоейкарьеры.рф. Затем нужно подготовить пакет документов, в который входят разрешение от родителей в свободной форме и справка о состоянии здоровья ребенка. Оригиналы нужно отнести в специализированный центр занятости населения «Моя карьера».

Специализированный центр «Моя карьера» был открыт в июне этого года. Он помогает трудоустройству и переобучению москвичей, оказывает услуги людям со специальными потребностями: горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также молодежи.