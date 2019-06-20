РИАМО - 20 июн. На подготовку и проведение выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва из городского бюджета выделено более 900 миллионов рублей, сообщается в материалах к заседанию Мосгоризбиркома в четверг.

«Распределение средств бюджета Москвы на финансовое обеспечение подготовки и проведение выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Всего средств из бюджета города Москвы - 912,7 миллиона рублей, в том числе нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов - 856,7 миллиона рублей, Московской городской избирательной комиссии на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов - 55,9 миллиона рублей», - говорится в материалах.

Мосгоризбирком утвердил данную смету и возложил контроль за исполнением этого решения на председателя комиссии Валентина Горбунова.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Он пройдет в трех избирательных округах: №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.