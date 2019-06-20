РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. Арендатор «Дома Круминга» в подмосковных Люберцах Галина Ярыгина предложила ввести субсидию для тех, кто восстанавливает усадьбы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в музее «Дом Круминга» в Люберцах прошел круглый стол, на котором обсудили практику применения арендной платы для объектов культурного наследия в Подмосковье, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Всего на территории области их 12.

«Проектирование стоит больших денег, и арендаторы, когда узнают об этом, начинают думать, надо ли им это. Может, если арендатор будет восстанавливать, то ему будет субсидия? Если бы я не встретила хороших архитекторов, я бы тоже бросила (реставрацию «Дома Круминга» – ред.)», – сказала Ярыгина.

По словам председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олега Рожнова, Мособлдума готова вносить изменения в законы, чтобы объекты культурного наследия успешно функционировали.

«Если надо менять законодательство, мы готовы обсудить и менять. Есть еще идея. Готовится проектная документация, и по ней видно, сколько восстановление стоит. Если государство хотя бы вложится затратами на проект, и если по проектной документации будет видно сразу, какие затраты, то это будет шаг навстречу инвесторам», – отметил Рожнов.