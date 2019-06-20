РИАМО – 20 июн. Мэр столицы Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя департамента культурного наследия столицы Юлию Логинову, распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«Принять Логинову Юлию Алексеевну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента культурного наследия города Москвы с заключением служебного контракта на три года», – отмечается в тексте документа.

Логинова закончила с красным дипломом магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета «Факультет филологии и искусств». С 2015 года она является советником руководителя департамента культуры Москвы и департамента культурного наследия столицы.

Логинова имеет благодарность председателя Госдумы за значительный вклад в организацию и проведение церемонии перезахоронения в России праха великого князя Николая Николаевича (младшего) и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны, а также благодарность министра культуры России.