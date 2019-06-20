РИАМО - 20 июн. Московская городская избирательная комиссия направит в Центральную избирательную комиссию РФ решение об утверждении перечня цифровых избирательных участков на территории столицы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Предложить ЦИК РФ перечень цифровых избирательных участков для утверждения. Предлагается следующий проект решения - предложить ЦИК РФ утвердить перечень цифровых избирательных участков на территории города Москвы для голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва, выборах высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), проводимых 8 сентября 2019 года», - сказал на заседании секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

В единый день голосования на 30 цифровых участках в Москве избиратели из 20 субъектов РФ смогут отдать свой голос на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на выборах губернаторов.