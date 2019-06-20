РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Три случая заболевания раком зафиксировали онкологи во время профилактического скрининга в подмосковной Балашихе, 350 человек были осмотрены в рамках всероссийской акции «Онкопатруль», которая прошла с 17 по 19 июня на территории авиационной корпорации «Рубин», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области прошла масштабная скрининговая программа по раннему выявлению онкологических заболеваний, которая стартовала в России в феврале 2019 года. Пилотный проект прошел в Москве – в Российском университете транспорта, затем – в Ярославле. В Подмосковье первая акция состоялась в Балашихе.

«Онкопатруль» проходил в течение трех дней – с 17 по 19 июня, на территории авиационной корпорации «Рубин». Всего во время акции диагностику прошли 350 человек», – сказал главный внештатный онколог Московской области, профессор Андрей Костин.

Он добавил, что за три дня было выявлено три случая злокачественных новообразований: рак левой почки и два рака молочной железы, а также одно лимфопролиферативное заболевание. Эти сотрудники «Рубина» направлены в Московский областной онкодиспансер на дополнительное обследование для верификации диагноза, а затем проведение необходимого лечения в онкодиспансере.

Сотрудников балашихинского предприятия осматривали врачи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Московского областного онкологического диспансера. Прием в медпункте предприятия провели урологи, гинекологи и маммологи. Также во время акции можно было сделать УЗИ и сдать кровь. Все это необходимо для диагностики по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной, щитовидной железы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кагарманян рассказал, что эта программа формирует у работодателя ответственное отношение к здоровью своих работников и дает возможность сотрудникам предприятий без отрыва от производства пройти необходимые исследования, которые позволяют заподозрить риск развития или ранние признаки развития онкозаболеваний.

Цель акции «Онкопатруль» – сохранение здоровья населения России и снижение смертности от онкозаболеваний за счет раннего выявления, формирования здорового образа жизни и онконастороженности у граждан России.