РИАМО – 20 июн. Сотрудники Госжилинспекции Московской области приняли участие в муниципальных форумах «Управдом» в городских округах Коломенский и Жуковский, в рамках форума в Коломенском горокруге они обсудили вопросы вывоза ТКО и качества оказания жилищно-коммунальных услуг, а в Жуковском – вопросы капитального ремонта МКД, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Форумы состоялись в администрации Коломенского городского округа и в МУК «Дворец культуры», расположенном по адресу: городской округ Жуковский, улица Фрунзе, дом №28. Помимо госжилинспекторов в них приняли участие представители администраций городских округов по вопросам ЖКХ, АО «МособлЕИРЦ», регоператоров по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), ассоциации советов многоквартирных домов Подмосковья, руководители управляющих организаций данных муниципалитетов.

«Наиболее активно на форуме «Управдом» в Коломенском городском округе председатели советов многоквартирных домов обсуждали вопрос обращения с бытовыми отходами, отмечая при этом основные темы, нуждающиеся в решении и демонстрируя готовность отстаивать право жителей на качественное оказание жилищно-коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

Была отмечена необходимость учитывать особенности муниципалитета при решении проблем по конкретным адресам. К примеру, в микрорайоне Колычево предусмотрена всего одна контейнерная площадка на 68 многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводами. Этот вопрос будет решаться одним из первых в ближайшее время.

«В форуме «Управдом» в Жуковском приняли участие порядка 60 человек. Были рассмотрены механизмы составления перспективной региональной программы и актуализации городской краткосрочной программы капитального ремонта, а также участия собственников жилья в подготовке сметы капитального ремонта МКД и приемке работ», – перечисляется в материале.

Жителей, в свою очередь, интересовали вопросы контроля качества проведения работ по капитальному ремонту, включения многоквартирных домов в программу, а также процедура принятия выполненных работ. В процессе диалога с жителями представители Госжилинспекции Московской области ответили на все вопросы, интересовавшие участников форума.