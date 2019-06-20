РИАМО – 20 июн. Президент России Владимир Путин рассказал, зачем был принят закон о надежном интернете, он подчеркнул, что документ направлен на поддержание стабильной работы Рунета в случае реализации внешних угроз, сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким вопросом к главе государства в ходе прямой линии обратился известный видеоблогер Амиран Сардаров. Он обратил внимание, что сейчас на просторах Сети бурно обсуждают закон, который вступит в силу 1 ноября. По словам Сардарова, со стороны это выглядит как попытка изолироваться от внешнего мира.

«Блогеры недоумевают, зачем это. Можете честно ответить, зачем этот закон приняли?» – сказал Сардаров.

Комментируя поднятую блогером тему, президент подчеркнул, что речь совсем не идет об ограничениях в интернете.

«Мы вспоминали уже китайскую компанию Huawei, США приняли решение ограничить их работу. Наш закон направлен на поддержание стабильной работы нашего сегмента интернета в случае подобных угроз», – разъяснил глава государства.

В четверг состоялась 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этот раз прямая линия продлилась 4 часа и 16 минут.