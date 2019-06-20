РИАМО – 20 июн. После продления Сокольнической линии метро в ТиНАО разгрузятся станции соседних линий на юго-западе города, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт запуску нового участка Сокольнической линии метрополитена от станции «Филатов луг» до «Коммунарки».

«С открытием четырех новых станций Сокольнической линии станция «Теплый Стан» разгрузится на вход на 17%, «Рассказовка» – на 12%, «Бунинская аллея» – на 15%, также на «Саларьево» будет заходить на 14% меньше пассажиров», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что после продления Сокольнической линии в ТиНАО в первое время пассажирам станции «Саларьево» будет непривычно, ведь станция больше не будет конечной.

«На этой станции станет свободнее на входе, так как жители новой Москвы будут начинать свою поездку на метро от открывшихся станций. Основная часть пассажиров южного участка Сокольнической линии – это те жители, которые и сейчас пользуются подземкой, но их маршрут включает в себя поездку на наземном транспорте до ближайших станций метро», – пояснил представитель пресс-службы.

Собеседник подчеркнул, что открытие новых станций Сокольнической линии – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – существенно улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское, сократив время поездки по городу до 40 минут в день.

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