РИАМО – 20 июн. Ушел из жизни основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщается на сайте банка.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким», – отмечается в публикации.

По данным ряда СМИ, банкир последние полтора месяца находился в реанимации одной из столичных клиник.

Владимир Коган родился в 1963 году. Начал работать в «Уралсибе» в 2016 году. Ранее занимал пост руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ в ранге заместителя министра регионального развития. Кандидат экономических наук.