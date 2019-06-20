РИАМО – 20 июн. Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала исполнение заявки жительницы Звенигорода, поступившей в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) Московской области, аварийные службы оперативно откачали воду из подтопленного подвала подъезда МКД на Нахабинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ЕДС Московской области поступила заявка от жительницы многоквартирного дома №1, корпус №3 по Нахабинскому шоссе в Звенигороде. Женщина обращалась по вопросу подтопления минус первого этажа в подъезде №7, возникшего вследствие засора магистральной канализационной сети. Она написала, что в аварийной службе в преддверии выходных отказались немедленно осушать подвал.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области, контролирующие в областном Центре управления регионом исполнение поступающих в ЕДС заявок, взяли данное обращение на контроль. Они обязали аварийную бригаду ООО «Звенигородского городского водоканала» прибыть на место аварии утром выходного дня для ликвидации засора, возникшего в канализационной системе данного МКД», – говорится в сообщении.

Работниками управляющей организации ООО «УК-Стройпромавтоматика» были оперативно приняты меры по устранению последствий аварии: произведена откачка воды, обеспечена естественная вентиляция подвала для просушки. За два дня последствия подтопления были полностью ликвидированы.

«С инженером по эксплуатации зданий по факту, изложенному в жалобе, была проведена разъяснительная беседа о недопустимости некорректного поведения в отношении собственника помещения, ему вынесено замечание», – отмечается в материале.

Центр управления регионом, созданный в соответствии с указом президента РФ, был открыт губернатором Московской области Андреем Воробьевым 29 декабря 2018 года в доме правительства в Красногорске. Благодаря успешной работе операторов ЦУР Госжилинспекции Московской области в данном пилотном проекте по цифровизации обращений, за последнее время существенно возросла оперативность решения вопросов по заявкам жителей.