РИАМО - 20 июн. Минобороны России может обустроить в одном из своих зданий в Москве музей семьи меценатов Щукиных, сообщил президент РФ Владимир Путин.

С просьбой о помощи в организации музея к президенту в ходе прямой линии обратилась директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

«Минобороны занималось обустройством здания (дома Щукиных - ред.) . Тем не менее можно об этом подумать. В качестве первого шага можно было бы поручить министру обороны, что министерство само <…> организовало эту работу и создало там музей Щукина», — сказал Путин.

Он добавил, что Минобороны России в состоянии выполнить работы по созданию музея.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Путиным продлилась почти 4,5 часа.