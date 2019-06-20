РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 июн. В подмосковных Люберцах на совещании предложили новую модель предоставления объектов культурного наследия в аренду, передает корреспондент «РИАМО В Люберцах».

В четверг в музее «Дом Круминга» в Люберцах прошел круглый стол, на котором обсудили практику применения арендной платы для объектов культурного наследия в Подмосковье, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Всего на территории области их 12.

«Предлагаемая модель по программе губернатора «Усадьбы Подмосковья» такая: срок аренды – 49 лет, и срок реставрации тот же – 7 лет с момента заключения договора аренды. Срок на разработку проекта реставрации и начала восстановительных работ будет два года. Ставка аренды на период разработки проекта будет по рынку, а вот с даты начала реставрации до ее окончания – 1 рубль за 1 квадратный метр в год», – сказал замминистра имущественных отношений Юрий Умеренко.

По его словам, договор будет расторгнут в случае невыполнения установленных условий и сроков.

Сейчас модель предоставления объектов культурного наследия следующая: идет определение рыночной стоимости аренды, средняя стоимость 300 тысяч рублей в год, далее проходят торги. С победителем заключают договор аренды на 49 лет с условием восстановления за семь лет. Средняя стоимость договора аренды составляет 150 тысяч рублей в год. После реставрации объекта аренда объекта составляет 1 рубль за 1 квадратный метр.