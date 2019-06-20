РИАМО – 20 июн. Управляющая компания «Добрый город» отремонтировала подъезд дома №6 по Пролетарской улице в Химках, Госжилинспекция Подмосковья зафиксировала исполнение предписания о ремонте, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома ранее обратились в ведомство и сообщили о ненадлежащем содержании мест общего пользования. В частности, жилищные инспекторы зафиксировали неплотный притвор входной двери, разрушение штукатурно-окрасочного слоя, в подъезде было не убрано. Устранить нарушения они предписали в течение месяца.

«По истечении срока все работы были выполнены. Однако генеральному директору «Доброго города» придется понести персональную административную ответственность. За несоблюдение требований энергетической эффективности в многоквартирных домах он должен выплатить 5 тысяч рублей штрафа из собственного кошелька», – говорится в сообщении.