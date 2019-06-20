РИАМО – 20 июн. Президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг пообещал сохранить НДС на все авиаперевозки по стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе через Москву. А те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, с целью стимулирования межрегиональных перевозок, там НДС обнулен», — сказал Путин.

Он отметил, что количество перевозок возрастает, но «нет ничего хорошего» в том, что растут и тарифы. Путин добавил, что правительство делает необходимые шаги для решения этой проблемы.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4,5 часа.