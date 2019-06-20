В этот уикенд в Москве можно посетить один из самых популярных летних фестивалей «Усадьба Jazz», которая на этот раз пройдет в «Коломенском». Также стоит сходить в Пушкинский музей, где открылось сразу две новые выставки – мировые шедевры из коллекции Щукина и произведения современного искусства от Fondation Louis Vuitton. Кроме того, те, кто останется на выходные в городе, смогут научиться рисовать на уличном фестивале «Москва – Париж – Москва», посмотреть новый фильм «Дылда», который получил приз в Каннах.

ПЯТНИЦА, 21 июня

Выставка «Щукин. Биография коллекции»

© Сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина

Крупнейшая выставка из коллекции Сергея Щукина с 19 июня проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Разделенная в 1948 году между Москвой и Петербургом коллекция наконец воссоединилась. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других всемирно известных мастеров. Специально к этому событию бренд «Рассвет» дизайнера Гоши Рубчинского и Толи Титаева совместно с Пушкинским музеем выпустили лимитированную коллекцию рубашек и скейтбордов, стоимость – от 4000 до 30 тысяч рублей.

Где: Москва, ГМИИ имени А.С. Пушкина

Цена: от 300 до 600 рублей за вход

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«Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное»

© Сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина

Еще одна знаковая выставка из коллекции Fondation Louis Vuitton – одного из крупнейших мировых собраний современного искусства – с 19 июня проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Экспозиция включает 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Выставка заняла все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX – XX веков и стала одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа. Все произведения выставляются в России впервые. Посетители смогут увидеть работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных художников.

Где: Москва, ГМИИ имени А.С. Пушкина

Цена: вход – от 250 до 500 рублей

Встреча с Иваном Дорном на «Стрелке»

© Фото, сайт daily.afisha.ru

Паблик-ток с популярным украинским музыкантом Иваном Дорном 21 июня пройдет на «Стрелке». Во время лекции Иван расскажет о том, с чего начинается работа над треком, откуда он черпает вдохновение, и почему важны заметки в телефоне. Также посетители смогут узнать, как завоевать внимание постсоветских слушателей и засветиться на европейских музыкальных фестивалях.

Где: Москва, Институт «Стрелка», Красный Октябрь

Цена: бесплатно по регистрации.

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«Фэшн-баррикада» на «Флаконе»

© Страница Фэшн-баррикады на «Флаконе» в соцсети Facebook

Ярмарка нового русского дизайна «Фэшн-баррикада» с 21 по 23 июня пройдет в Москве. Участники маркета решили пересмотреть традиционный взгляд на потребление. Начинающие дизайнеры представят вневременной стиль, хорошие материалы и внимание к деталям. Познакомиться с их работами можно на страницах в Instagram: Yova (@yova__store), Fasterisque (@fasterisque), Rockobohos (@rockobohos), Ophelica (@ophelica.brand), Pijmak (@pijmak) и др.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

СУББОТА, 22 июня

Фестиваль «Усадьба Jazz»

© Страница Фестиваля «Усадьба Jazz» в соцсети Facebook

Международный музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» 22 и 23 июня пройдет в Москве на новой площадке, в «Коломенском». В этом году фестиваль выпадает на 22 июня – День памяти и скорби. В этот день ветераны смогут посетить фестиваль бесплатно и воспользоваться сопровождением волонтеров. В субботу на фестивале выступят Нино Катамадзе, «Сплин», Азалия Бэнкс и другие. Во второй день можно будет услышать Ивана Дорна, Black Eyed Peas, Чулпан Хаматову и Lyeoka и других музыкантов. На фестивале будет работать дизайн-маркет и фудкорт. На дизайн-маркете свои товары представят более 100 проектов из России, Белоруссии и Украины. На фудкорте обещают легкие закуски – роллы, рыбные сэндвичи, морепродукты, свежевыжатые соки, смузи.

Где: Москва, усадьба «Коломенское»

Цена: от 5000 (на один день) до 8500 рублей (на два дня)

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Фестиваль «Москва – Париж – Москва»

© официальный сайт фестиваля "Московские сезоны"

Уличный фестиваль «Москва – Париж – Москва» проходит в столице с 14 по 23 июня. Специально для фестиваля в центре Москвы воссоздали атмосферу Парижа конца XIX века. В программе: мастер-классы по рисованию, паблик-ток реконструкторов, показы исторических костюмов и спектаклей. Фестиваль развернулся на десяти площадках – на Страстном, Тверском, Чистопрудном, Сретенском и других бульварах столицы. На Тверском бульваре можно увидеть постановку по пьесе А. П. Чехова «Медведь». В будние дни спектакль показывают в 15:30 и 17:00, а в выходные — в 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30. В перерывах гостей ждут сценки и чтение стихов.

Где: Москва, Бульварное кольцо

Цена: бесплатно

Концерт Наргиз в Зеленом театре ВДНХ

Большой сольный концерт Наргиз 22 июня пройдет в Зеленом театре ВДНХ, который открылся после масштабной трехлетней реставрации. Певица, которую любят за сильный характер, нетривиальный образ и голос с диапазоном в пять октав, исполнит новые песни и давно полюбившиеся хиты «Я не твоя война», «Ты – моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги» и другие. За пятилетие творческой жизни Наргиз презентовала несколько полноценных альбомов и дала более тысячи сольных концертов в России и других странах.

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ

Цена: от 1500 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

Фильм «Берлин, я люблю тебя»

Новый киноальманах о большом городе от создателей «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя», посвященный Берлину, выходит в прокат 20 июня. В основу фильма легло несколько историй – смешных, романтичных и драматичных, объединенных Берлином и любовью. Например, о том, как светский ловелас (Микки Рурк) пытается соблазнить молодую блондинку, которая напоминает ему его дочь; о мальчике из семьи беженцев; о мечтателях, которые приезжают в Берлин, чтобы начать новую жизнью, и другие. Актерский состав впечатляет – Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стерджесс и др.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Премьера фильма «Дылда»

Еще одна кинопремьера уикенда – фильм Кантемира Балагова («Теснота») «Дылда», получивший приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в секции «Особый взгляд» в Каннах. Это драматическая история о двух молодых женщинах, которые вернулись с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Однако травмы войны не дают им покоя.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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