РИАМО - 20 июн. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в группу «Мечел») запустил газгольдер для регулировки давления газа в газовой системе предприятия, новый, более надежный агрегат – гарантия равномерного давления газа и герметичности оборудования, от его исправной работы зависит производственное и экологическое благополучие предприятия, говорится в сообщении пресс-службы завода.

Газгольдер – резервуар для хранения и аккумулирования газа. С его помощью регулируется давление в газовой системе завода, в том числе при поступлении газа в коксовые печи и на ТЭЦ, что обеспечивает необходимую герметичность оборудования и предотвращает выбросы. Общая сумма затрат на новое оборудование составила более 117 миллионов рублей.

«В технологическом цикле завода очень важный параметр – поддержание постоянного давления газа. Он влияет на работу основного агрегата – коксовой батареи. Газгольдер как раз регулирует давление в газовой сети завода. Сбои в работе этого агрегата могут вести к нештатным аварийным ситуациям. Запуск нового оборудования позволит их избежать», – сказал начальник отдела капитального строительства АО «Москокс» Николай Зубахин.

Заместитель главы администрации Ленинского района Альберт Гравин отметил, что новый газгольдер позволит исключить аварийные выбросы газа.

«Это только первый этап в масштабной экологической работе завода. Он отвечает запросу населения на благоприятную окружающую среду. В дальнейшем совместно с предприятием и министерством экологии области мы планируем оборудовать стационарными постами для анализа воздуха близлежащие территории, чтобы можно было в режиме реального времени осуществлять мониторинг окружающей среды», — добавил Гравин.

Представитель инициативной группы жителей Видного, депутат Совета депутатов Ленинского района Артур Григорян отметил, что завод идет навстречу жителям.

«Так получилось, что мы, жители новых районов и завод, оказались по соседству. Приятно, что «Москокс» идет навстречу, модернизируется и устанавливает новое оборудование, которое имеет совершенно другой класс экологической безопасности. Понятно, что процесс этот небыстрый, но хорошо, что он идет», — пояснил Григорян.

Также после запуска нового оборудования управляющий директор Всероссийского общества охраны природы, руководитель федерального проекта ЭКОПОСТВООП Элмурод Расулмухамедов передал представителям общественности Видного переносные газоанализаторы для самостоятельного измерения параметров воздуха. Эколог также провел инструктаж по правильному использованию аппаратов.

«Приборы нацелены на оперативный мониторинг состояния атмосферы. Они мобильные и позволяют при грамотном использовании выявлять источники загрязнения воздуха», — подчеркнул Расулмухамедов.

Он выразил надежду, что активные жители, которым передается оборудование, помогут составить карту источников загрязнения атмосферы города.