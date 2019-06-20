РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске четыре врача получили звания «Отличник здравоохранения РФ» за многолетний и плодотворный труд в медучреждениях округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во Дворце культуры «Октябрь» 19 июня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Медработников округа поздравил с праздником глава округа Николай Пестов, который отметил, что в Подольске около 4 тысяч человек трудятся в сфере здравоохранения, из них более 1,3 тысяч работают врачами.

«В этот день федеральными, региональными и муниципальными наградами были отмечены 160 человек. Звания «Отличник здравоохранения Российской Федерации» за многолетний и плодотворный труд удостоены четыре врача лечебных учреждений городского округа. Высшие муниципальные награды вручены заместителю главного врача Подольской детской больницы Наталье Корчагиной и хирургу Климовской городской больницы №2 Владимиру Смагину», – говорится в сообщении.

Помимо этого, четырем работникам учреждений здравоохранения передали сертификаты на получение муниципальных служебных квартир.

Всего за последние два года в лечебные учреждения округа пришли работать 66 врачей. 146 подольских медиков получают «губернаторскую надбавку». В 2018 году 225 медицинских работников воспользовались мерами муниципальной поддержки, а с начала этого года – 42: это компенсации за аренду жилых помещений, единовременные выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на работу. Округ выплачивает стипендии 57 студентам медицинских вузов – в ближайшем будущем они придут на работу в Подольск.