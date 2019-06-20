РИАМО - 20 июн. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правоохранительные органы выявят всех виновных в том, что журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был ошибочно арестован и обвинен в попытке сбыть наркотики.

«Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», - сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также главками МВД и СК.

Одиннадцатого июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения в отношении него сняты.

После скандала с задержанием Голунова президент Владимир Путин подписал указ об увольнении генерала полиции Андрея Пучкова, который возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы, а также начальника управления по незаконному обороту наркотиков столичного главка МВД России, генерала полиции Юрия Девяткина.