РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. В четверг из здания гипермаркета «Глобус» в Подольске эвакуировали посетителей по техническим причинам, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница сети гипермаркетов.

«В микрорайоне Климовск Подольска в четверг, 20 июня, в гипермаркете «Глобус» на Молодежной улице эвакуировали посетителей. Эвакуация проводилась по техническим причинам», – сказала сотрудница.

Она отметила, что в настоящее время гипермаркет работает в обычном режиме.