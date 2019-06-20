РИАМО – 20 июн. Управляющая компания «УККОМ» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья вернула более 3,6 миллиона рублей жителям дома №30 по Хлебозаводской улице в Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее ведомство выдало предписание о проведении перерасчета после того, как выявила нарушение правил начисления платы за отопление. При проверке обращения жителя новостройки жилищные инспекторы установили, что УК производила начисления по нормативу, при этом дом был оборудован коллективным прибором учета тепловой энергии. Кроме того, «УККОМ» применял некорректные показатели площадей помещений.

«Госжилинспекция предписала управляющей компании произвести корректировку платы за отопление за 2017 и 2018 годы согласно правилам предоставления коммунальных услуг, то есть с учетом показания общедомового счетчика и данных технического паспорта МКД. На это дали полтора месяца», – говорится в сообщении.

Управляющая компания в установленный срок исполнила требования надзорного ведомства.

«Точная сумма перерасчета собственникам 324 квартир и 22 нежилых помещений составила 3 миллиона 638 тысяч 077 рублей 26 копеек», – заключается в материале.