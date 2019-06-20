РИАМО – 20 июн. Российское законодательство в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков не нуждается в либерализации, при этом необходимо жестко контролировать работу правоохранительных органов, чтобы они не допускали нарушений по «антинаркотическим» делам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«За нарушения в сфере оборота наркотиков очень много приговоров, от всего количества тюремного населения 26% сидельцев - по статьям, связанным с наркотиками. Нужно ли либерализировать? На мой взгляд, нет. Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы на было нарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности людей в тюрьму не сажали. Может, стоит в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности? И ФСБ стоит этим заняться», - сказал Путин.

Он отметил, что наркотики являются серьезной угрозой для страны и народа.

«Если человек хранит незаконно, перевозит, распространяет даже небольшие дозы, никакой либерализации быть не может», - заключил Путин.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4,5 часа.