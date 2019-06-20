РИАМО – 20 июн. Полицейские задержали 17-летнего юношу, напавшего на сотрудника полиции в городском округе Фрязино при проверке документов, в отношении него возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья»). По версии следствия, 19 июня во дворе жилого дома городского округа Фрязино сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Щелковское» были остановлены два молодых человека, один из которых, по приметам был схож с лицом, возможно причастным к совершению преступления», – отмечается в сообщении.

При проверке документов подростки стали оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции. Один из несовершеннолетних нанес оперуполномоченному удар ножом в живот. Полицейского незамедлительно госпитализировали.

На причастность к совершенному преступлению проверялись оба подростка, однако по результатам проведения следственных действий установлено, что только один из них нанес полицейскому травмы и ножевое ранение.

«В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», – заключается в сообщении.