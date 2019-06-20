РИАМО – 20 июн. Закон об оскорблении власти устанавливает наказание за глумление над символами российского государства, а не за критику чиновников, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

«В законе (об оскорблении власти - ред.) речь не идет о критике власти, она должна быть свободной, люди должны иметь право обращать внимание на проблемы. Закон направлен совсем на другое - на оскорбление символов государства, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Во многих странах мира, например, в ФРГ, (за это следует – ред.) уголовная ответственность», - сказал Путин.

Он отметил, что при этом правоохранительные органы не имеют права злоупотреблять данной законодательной нормой и лишать людей права на критику власти.

«Мы будем за этим следить, я попрошу Генеральную прокуратуру обращать на это особое внимание», - добавил президент.

Отвечая на следующий вопрос, Путин заявил, что вводить уголовную ответственность за целенаправленное распространение заведомо ложных новостей рано.

«Проблема существует и становится все более острой (распространение фейковых новостей – ред.). Давайте посмотрим на правоприменительную практику, поймем, достаточно ли этого. Или нужно что-то сделать дополнительное», - заключил Путин.

В этом году в РФ вступил в силу закон, который предусматривает блокировку онлайн-материалов, оскорбляющих российское общество, государственные символы и институты власти. Также был принят закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение.

В четверг проходит 17-я по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямой линии глава государства отвечает на волнующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4,5 часа.