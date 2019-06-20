РИАМО – 20 июн. Роскомнадзор потребовал от владельцев интернет-ресурсов удалить пиратские копии популярного американского сериала «Чернобыль», повествующем о трагедии, случившейся в СССР 26 апреля 1986 года, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

На основании определений судов, принятых по заявлениям правообладателя Amedia TV, специалисты Роскомнадзора направили уведомления владельцам интернет-ресурсов с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям зарубежного сериала «Чернобыль» производства телекомпании HBO.

«Меры принимаются в отношении 155 страниц сайтов. В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи», – говорится в сообщении.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав.

«В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», – отмечается в материале.

Сериал «Чернобыль» сейчас является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Сериал создал опытный сценарист Крейг Мэйзин, который сделал себе имя на голливудских комедиях. В свободное от заработка время он годами собирал материалы о чернобыльской аварии — сначала из чистого любопытства, затем из восхищения перед историей героизма простых советских граждан. Мэйзин лично общался со специалистами, прочитал десятки книг, побывал в зоне отчуждения и потом наудачу отнес проект на канал HBO, где как раз искали новый потенциальный хит.

Сериал концентрируется на фигуре химика Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по ликвидации катастрофы, который одним из первых прибыл на место катастрофы и провел четыре месяца в районе Припяти.