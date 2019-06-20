РИАМО – 20 июн. Представители территориального отдела №24 Госжилинспекции Подмосковья осмотрели четыре обновленных подъезда многоквартирного дома в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа и 12 подъездов в домах Ликино-Дулева, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Орехово-Зуевском округе инспекторы проверили подъезды домов №2 по улице Заводская в деревне Давыдово, а в Ликино-Дулеве – подъезды домов №28А по улице 1 мая, №5 по улице Степана Морозкина и №58 по улице Кирова. По итогам проверки были приняты все подъезды жилого дома в Давыдове и 2 подъезда дома на улице 1 мая в Ликино-Дулеве. Там работы проведены в полном объеме: отремонтированы входные группы, напольное покрытие, окрашены стены и потолки, заменены осветительные приборы, осуществлен монтаж электропроводов в специализированные короба, заменены клапаны мусоропроводов, приведены в нормативное состояние оконные блоки.

«В 6 подъездах многоквартирных домов на улицах Кирова и Степана Морозкина в Ликино-Дулеве были выявлены недоработки, а именно, отсутствие ламп освещения на некоторых этажах подъездов, наличие деформации перил, следов от пролитой краски на полу, в тамбурах местами отсутствовали куски облицовки, из стен торчали гвозди, электрические провода не были помещены в кабель-каналы», – говорится в сообщении.

В ближайшее время инспекторы проведут повторную проверку в данных домах, к которой по предписанию Госжилинспекции Московской области все выявленные нарушения должны быть устранены, и только после устранения недоработок подъезды будут приняты.

Государственные жилищные инспекторы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, озвученному на заседании правительства Московской области 28 мая 2019 года, выезжают по всему региону на проверки качества работ, проведенных в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».