РИАМО - 20 июн. В Химках семилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома, обстоятельства трагедии выясняют следователи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ребенок погиб 19 июня.

«По предварительным данным, мальчик находился дома вместе с родителями. Он играл на подоконнике и выпал из окна на улицу с высоты пятого этажа. При падении ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью», – отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГСУ СК России по Московской области обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях, необходимости исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.