РИАМО – 20 июн. Стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Конкурс проводят ОАО «РЖД» совместно с АО «ДОМ.РФ». Цель проекта – комплексный редевелопмент территории Рижского грузового двора и создание на его месте нового городского района, ориентированного на самые новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга.

«Новый многофункциональный квартал смешанной застройки должен сочетать в себе офисно-деловой центр ОАО «РЖД», современный жилой комплекс и другие неотъемлемые функции», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Современные мировые тренды развития железнодорожной инфраструктуры демонстрируют приоритет использования земель внутри городов под экономически эффективные проекты.

«Логистические и другие промышленные функции выносятся за пределы городской черты, что дает возможность как повышать городскую связанность и доступность, так и обеспечивать благоприятную и безопасную среду», – уточняется в сообщении.

Ревитализация промышленных территорий Рижского грузового двора должна стать драйвером для развития бизнеса и туризма, охватывая не только сам участок, но и прилегающие территории.

В своих работах участникам конкурса необходимо предложить комплексное решение рационального использования территорий, основываясь на международном опыте и современных тенденциях в строительстве и архитектуре, отразив стремления ОАО «РЖД» к инновациям.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным заявлена цель – комфортный город для жителей, и мы движемся к тому, что пространство, которое окружает москвичей, становится все более и более удобным для современного человека», – подчеркнул Кузнецов.

В свою очередь генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что для компании важно консолидировать основные бизнес- и административные процессы в едином железнодорожном центре.

«Он позволит обеспечить новый уровень «цифровизации», значительно сократить расходы за счет внедрения энергоэффективных технологий. Вместе с тем, этот проект позволит создать для жителей комфортную городскую среду на месте территорий, которые сейчас выведены из социально-экономической жизни столицы», – рассказал он.

Включение в городскую жизнь таких территорий – современный и принятый в мировой практике подход, объяснил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

«Мы должны создать комфортную среду, отвечающую всем современным требованиям городского развития, и по-новому увидеть потенциал внутригородских территорий, занятых объектами железнодорожной инфраструктуры», – добавил он.

Участок застройки располагается в 5 километрах от Кремля в районе Марьина Роща, СВАО города Москвы, на пересечении ТТК и проспекта Мира. С запада ограничен 4-й улицей Марьиной Рощи, с севера Рижским направлением железной дороги. Площадь территории застройки составляет 20,6 гектара.

Жюри конкурса будет включать представителей заказчика, администрации Москвы, а также признанных российских и международных архитекторов и экспертов. В своей работе жюри будет руководствоваться принципами профессионализма, независимости мнений и объективной оценки.

Для участия в конкурсе приглашаются российские и зарубежные архитектурные компании, имеющие опыт комплексной реализации крупных архитектурно-градостроительных проектов, офисных и жилых комплексов.

Заявки на участие в конкурсе можно подать на сайте конкурса.