РИАМО – 20 июн. На Земле в четверг возможны небольшие геомагнитные возмущения, до этого солнечная активность была низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Ожидается, что 20-28 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном – от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 20 июня», – говорится в сообщении.



Солнечная активность в период с 9 по 19 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось преимущественно от спокойного до слабовозмущенного. Вечером 13 июня был зарегистрирован возмущенный период.