РИАМО - 20 июн. Чтобы спастись от теплового удара, нужно ограничить пребывание на открытых площадках днем и не употреблять в жару спиртные напитки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Только с начала июня сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары. В результате в больницы Подмосковья были госпитализированы 16 человек, из них девять детей.

«Тепловой удар является следствием сильного перегрева. Его можно получить не только на пляже, но и при длительном пребывании в душных помещениях. Первая помощь сводится к охлаждению тела потерпевшего, пока не приедет врач. Далее пострадавший направляется в больницу», — рассказал главный врач Московской областной станции переливания крови Олег Какурин.

Он добавил, что основными симптомами теплового удара легкой и средней степени тяжести являются тахикардия, тяжелое дыхание, повышение температуры тела до 41 градуса, звон в ушах. Тяжелая стадия сопровождается обмороком, судорогами, психическими расстройствами.

Особенно внимательно к перегреву на солнце стоит относиться людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Тепловой дар можно получить при длительном нахождении в душном транспорте.

«При гипертермическом ударе необходимо охладить тело потерпевшего, обильно напоить, чтобы не допустить обезвоживания, вызвать скорую. Даже при легкой степени перегрева человек нуждается в неотложной помощи. Его нужно доставить в больницу или дождаться приезда бригады врачей», — отметил Какурин.

Медики советуют ограничить пребывание на открытых площадках днем, с 11 до 15 часов, когда солнце особенно активно. Также не рекомендованы активные физические нагрузки под палящим солнцем, употребление в жару спиртных напитков.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.