РИАМО - 20 июн. Сотрудники Домодедовской таможни во время проверки пассажиров рейса Дубай — Москва остановили 34-летнюю россиянку, которая пыталась провести незадекларированные драгоценности, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«В ходе досмотра ручной клади гражданки России были обнаружены кольцо и браслет, а также фирменные футляры: светло-коричневого цвета с надписью «Cara» и красного цвета с надписью «Ferini». В своем объяснении пассажирка заявила, что кольцо она приобрела в Малайзии за 6,7 тысячи дирхам, а браслет ей подарил муж», — говорится в сообщении.

Украшения отправили на экспертизу. Установлено, что ювелирные изделия выполнены из золота 750 пробы. В качестве инкрустации украшений использовались бриллианты. Общая стоимость ювелирных изделий составила более 1,2 миллиона рублей.

Женщине грозит уголовная ответственность по статье «Контрабанда <…> стратегически важных товаров и ресурсов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.