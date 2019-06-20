РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июн. Врачи Морозовской детской больницы Москвы спасли легкое трехлетнему ребенку из Подольска с помощью 3D-моделирования, сообщается на сайте медучреждения.

Трехлетний ребенок поступил в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу департамента здравоохранения Москвы из Подольска с жалобами на одышку при физической нагрузке. Еще внутриутробно у ребенка диагностировали диафрагмальную грыжу, в связи с чем малыш уже перенес одну операцию – пластику диафрагмы. Ранее во время обследований врачи выявили у ребенка аномалию расположения аорты, сужение левого главного бронха и вздутие левого легкого. Родители консультировались, в том числе и в зарубежных клиниках – по всем показаниям было рекомендовано удаление левого легкого.

«Врачи Морозовской больницы на основании данных компьютерной томографии выполнили компьютерную 3D-модель области с патологией. После реконструкции сосудистых и легочных структур врачи предположили, что сужение левого главного бронха может вызывать редкая патология – между аортой и легочной артерией имеется сосудистая аномалия, которая сдавливает один из бронхов. Было принято решение о проведении оперативного вмешательства», – говорится в сообщении.

На сайте медучреждения поясняется, что подобные патологии встречаются редко. В профессиональной литературе на сегодняшний день был описан только один подобный случай. Используя 3D-модель, врачи составили план операции. В ходе оперативного вмешательства врачи обнаружили артериальную связку толщиной 8 миллиметров, которая и оказывала давление на бронх.

«Врачам удалось избавить маленького пациента от тяжелого порока с помощью высокотехнологичных методов и сохранить легкое малышу. На четвертые сутки после операции ребенок был переведен в отделение торакальной хирургии, а на восьмые сутки – был выписан под наблюдение врачей по месту жительства. Контрольные исследования показали полную проходимость бронха и свободное дыхание во все отделы легкого без одышки», – заключается в материале.