РИАМО - 20 июн. В подмосковном Раменском городском округе организовали проведение доследственной проверки по информации СМИ об утилизации опасных отходов на сельскохозяйственных землях вблизи населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, об экологической катастрофе в Раменском округе», – отмечается в сообщении.

Из сообщения СМИ следует, что агрофирма организовала полигоны по утилизации опасных отходов на сельскохозяйственных землях в Раменском округе. По данным СМИ, десятки тысяч тонн сточных вод свозят из соседней области. В результате происходит отравление грунтовых вод, где расположены скважины, из которых люди употребляют воду. Полигон расположен в 200 метрах от ближайших дачных участков и в 2 километрах от крупных населенных пунктов с детскими садами и школами.

В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.