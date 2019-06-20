РИАМО – 20 июн. Московский метрополитен выпустил карты «Тройка» с уникальным дизайном, посвященным новым станциям Сокольнической линии метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Тираж тематических карт составил 40 тысяч штук – по 10 тысяч в дизайне каждой станции. На новых станциях «Тройка» продается только в одном дизайне. Например, карту «Тройка» с изображением станции «Коммунарка» можно будет приобрести только на «Коммунарке», – сказал собеседник агентства.

Для метро выпуск тематических карт «Тройка», дизайн которых посвящен разным знаковым событиям, стал традицией, добавил он.

Также, кроме привычных карт, метрополитен выпускает альтернативные носители с функционалом карты «Тройка»: силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Их можно приобрести в сувенирных магазинах метрополитена, а также на стойках «Живое общение», где есть витрины с сувенирной продукцией метро.

Четыре новых станции открыли для пассажиров на Сокольнической линии метро в четверг. Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» на «красной» ветке серьезно улучшат транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы, которые смогут экономить на поездках до часа в день.

После открытия нового участка на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на станции «Теплый Стан» и «Рассказовка», на 15% – на «Бунинскую аллею».