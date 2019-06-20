РИАМО - 20 июн. В выходные в Подмосковье и Москве ожидается сильная жара, а водоемы уже прогрелись до комфортных 19-21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московский регион вновь пришла жара. Температура превышает норму на 5-6 градусов – это соответствует показателям июля. В ближайшие дни станет еще теплее.

«Пережидать жару многие люди предпочитают за городом. Желательно вблизи водоемов. Вода в реках уже достаточно прогрелась, до 19-21 градуса. Поэтому смело можно купаться», – говорится в сообщении.

Осадков 21 июня не ожидается. Ночью будет 14-19 градусов, днем – 25-30 градусов, в условиях города будет еще жарче. Так, 22 июня жара усилится до 27-32 градусов, ночью будет 16-21. Кратковременные грозовые дожди ожидаются не повсеместно, но они освежат воздух. При грозе будет дуть порывистый ветер до 10-15 метров в секунду, благодаря этому будет казаться, что не так жарко.

Жара ослабнет до 23-28 градусов 23 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.