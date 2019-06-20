РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 июн. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Ульяной Кондряковой вручил детскому саду №16 комбинированного вида в микрорайоне Керамик Балашихи сертификат на приобретение и монтаж теневых навесов, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Ефимова.

В четверг в ходе визита в детское дошкольное учреждение депутаты обсудили с коллективом текущие проблемы и передали денежный сертификат.

«Воспитатели попросили оказать содействие в выделении средств на восстановление асфальтового покрытия на территории и продолжение программы по замене окон. Совместно с администрацией Балашихи и городским депутатом Ульяной Кондряковой проработаем эти вопросы для поэтапного включения данных работ в бюджет 2020 года», – сказал Ефимов.

По поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова депутат передал заместителю заведующей дошкольного учреждения Янине Кривошеевой сертификат на приобретение и монтаж теневых навесов.

Детский сад №16 комбинированного вида открыли в 1968 году. В учреждении работают 6 групп на 180 детей от 3 до 7 лет. В 2018 году в детском саду за счет бюджета Московской области провели замену окон в детских группах на сумму 200 тысяч рублей.