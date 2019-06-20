РИАМО - 20 июн. В Подмосковье и Москве 22 июня ожидаются небольшие дожди и грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду, а температура может подняться до рекордных 33 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Астрономическое лето начнется в Московском регионе 21 июня, в день летнего солнцестояния. В это время в Подмосковье и Москве ночи будут очень теплыми, а дни – жаркими. Температура поднимется до 31 градуса. Жара спадет только в начале новой недели.

«Суббота, 22 июня, станет самым жарким днем. Воздух прогреется до 30-32 градусов в столице и 28-33 градусов в Подмосковье. Ближе к вечеру из-за влияния атмосферных фронтов северных циклонов местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В ночь на 23 июня также прогнозируются кратковременный дождь и гроза с порывами до 12-17 метров в секунду. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура вернется к более комфортным 25-27 в столице и 23-28 градусам в Подмосковье.

Ночью 24 июня будет 11-16 градусов, днем – 21-26. 25 июня ночью ожидается 9-14 градусов, днем – только 19-24. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.